24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

BİM mağazaları, 24 Kasım itibariyle başlayacak olan büyük indirim kampanyasıyla müşterilerine muazzam fırsatlar sunuyor. 1 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya, birbirinden avantajlı fiyatlarla birçok ürünü içeriyor. Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge sadece 3.299 TL, Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu ise 5.999 TL fiyatla müşterilere sunulacak. Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl uygun fiyatıyla dikkat çekerken, Casper VIA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu 4.599 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Polosmart Tws Kulaklık 219 TL, Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199 TL, Ruumstore TV Sehpası 699 TL gibi birçok ürün de uygun fiyatlarla müşterilerin ilgisini çekecek. Kampanya, özel ürünler arasında Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası 199 TL, Petek Üstü Isı Yönlendirici 179 TL, Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179 TL gibi seçenekleri içeriyor. Tefal marka ürünler de unutulmayarak, Tefal Wok Tava 489 TL, Tefal Krep Tavası 419 TL, Tefal Manuel Rondo ise 399 TL fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak. İşte 24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM 24 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU