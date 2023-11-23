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Haberler Galeri 24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

BİM mağazaları, 24 Kasım'da başlayacak özel kampanya dönemiyle müşterilerini cazip fırsatlarla buluşturmak için heyecanla hazırlanıyor. 1 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya, kaliteli ve kullanışlı ürünleri indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşturarak alışveriş keyfini artırıyor. Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl, Ruumstore TV Sehpası, Tefal Wok Tava, Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti ve Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge gibi öne çıkan ürünler, raflardaki yerini alarak müşterilere avantajlı fiyatlarla sunulacak. İşte BİM'in en yeni afişi ve ürünler kataloğu….

Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 16:22
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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

BİM mağazaları, 24 Kasım itibariyle başlayacak olan büyük indirim kampanyasıyla müşterilerine muazzam fırsatlar sunuyor. 1 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya, birbirinden avantajlı fiyatlarla birçok ürünü içeriyor. Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge sadece 3.299 TL, Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu ise 5.999 TL fiyatla müşterilere sunulacak. Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl uygun fiyatıyla dikkat çekerken, Casper VIA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu 4.599 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Polosmart Tws Kulaklık 219 TL, Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199 TL, Ruumstore TV Sehpası 699 TL gibi birçok ürün de uygun fiyatlarla müşterilerin ilgisini çekecek. Kampanya, özel ürünler arasında Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası 199 TL, Petek Üstü Isı Yönlendirici 179 TL, Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179 TL gibi seçenekleri içeriyor. Tefal marka ürünler de unutulmayarak, Tefal Wok Tava 489 TL, Tefal Krep Tavası 419 TL, Tefal Manuel Rondo ise 399 TL fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak. İşte 24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM 24 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.299 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl 3.299 TL

Casper VIA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu 4.599 TL

Polosmart Tws Kulaklık 219 TL

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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199 TL

Ruumstore TV Sehpası 699 TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası 199 TL

Petek Üstü Isı Yönlendirici 179 TL

Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179 TL

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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

Tefal Wok Tava 489 TL

Tefal Krep Tavası 419 TL

Tefal Manuel Rondo 399 TL

Servis Ürünleri 15 TL

Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL

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24 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e 219 TL’ye kablosuz kulaklık,199 TL’ye saç kesme makinesi, 399 TL’ye manuel rondo ve daha fazlası geliyor

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 27,50 TL

Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 4'lü 329 TL

Paşabahçe Live Beautiful Gala Ayaklı Çay Bardağı 89 TL

Glass in love Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 99 TL

Glass in love Meşrubat Bardağı 6'lı 139 TL