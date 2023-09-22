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Haberler Galeri 22 Eylül Migros indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor

22 Eylül Migros indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor

Migros 22 Eylül indirim kataloğunda yer alacak ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 27 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler arasında Piliç Pirzola 55 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Süzme Peynir 39 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Kuru Fasulye 33.90 TL, Yeşil Mercimek 25.90 TL, Makarna Çeşitleri 7.90 TL, Domates Salçası 32.50 TL, Kaşar Peynir 41.90 TL, Yudum Ayçiçek Yağı 5L 179.90 TL, Yerli Pirinç 44 TL, Efor Tiryaki Çay 89.90 TL ve daha ürün bulunuyor. İşte Migros'un en yeni indirim kataloğu ve indirimli fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 22.09.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 09:16
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21 Eylül Migros indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor

Migros 21 Eylül indirim kataloğunda yer alan tüm ürünlerin yeni fiyatları açıkladı. 27 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak katalogdaki ürünler arasında Piliç Pirzola 55 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Süzme Peynir 39 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Kuru Fasulye 33.90 TL, Yeşil Mercimek 25.90 TL ve daha bir çok ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor.

MİGROS 21-27 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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21 Eylül Migros indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor

Piliç Pirzola 55 TL

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21 Eylül Migros indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor

Dana Kasap Sucuk (250G 59 TL,

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21 Eylül Migros indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1L: 25 TL

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21 Eylül Migros indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor

Pınar Süzme Peynir: 39 TL

Nescafe Gold: 39 TL