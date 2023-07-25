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21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! İbrahim Saraçoğlu tarifi! Basen ve göbeği tamamen eritmek için günde 1 bardak...
Acil kilo vermek isteyenler hemen denesin! 21 günde basen ve göbek yağlarını yok ediyor. Ünlülere hızlı kilo verdiren İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi. Yaz aylarını fit geçirmek istiyorsanız bu kür tam size göre! İşte, yapılışı...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 06:31Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 06:37