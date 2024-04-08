08 Nisan 2024, Pazartesi
2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı sürüyor! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?
2024 yılı için beklenen 7.500 polis alımı duyurusu, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. Başvuru şartları ve son tarihine kadar tüm ayrıntıları açıklayan kurum, başvuracak lisans mezunlarından en az 60 KPSS puanı istiyor. İşte 31. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi ve şekli…
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:14
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