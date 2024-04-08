08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı sürüyor! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?

2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı sürüyor! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?

2024 yılı için beklenen 7.500 polis alımı duyurusu, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. Başvuru şartları ve son tarihine kadar tüm ayrıntıları açıklayan kurum, başvuracak lisans mezunlarından en az 60 KPSS puanı istiyor. İşte 31. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi ve şekli…

Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:14
  • 1
  • 15
2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı sürüyor! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvurusu duyurusunu yaptı. Bu duyuruya göre, lisans mezunu adaylar arasından toplamda 7.500 polis alımı gerçekleştirilecek; bunun 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın adaylar arasından olacak. Başvuruların Polis Akademisi tarafından online olarak alınacağı belirtildi. İşte 2024 31. Dönem POMEM 7 bin 500 polis alımına ilişkin merak edilen detaylar…

  • 2
  • 15
2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı sürüyor! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  • 3
  • 15
2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı sürüyor! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

  • 4
  • 15
2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı sürüyor! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

  • 5
  • 15
2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı sürüyor! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),