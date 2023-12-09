09 Aralık 2023, Cumartesi
2023’ün son sıfır araç fiyatları netleşti! Toyota haricinde fiyatlar arttı! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…
Aralık ayıyla birlikte 2023 model araçların fiyatları netlik kazandı. Özellikle Toyota, popüler modellerinden Corolla için 200 bin TL indirim kampanyasını sürdürüyor ve bu avantajlı teklifiyle dikkat çekiyor. Diğer otomobil üreticileri ise bazı modellerinde fiyatlarına zam uygulama kararı aldı. Yıl sonu kampanyalarıyla birlikte otomobil almayı planlayanlar için markalar arasında farklılık gösteren fiyatlar, tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte 2023 model sıfır araç fiyatlarının merak edilen güncel fiyatları…
Giriş Tarihi: 09.12.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 16:12
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