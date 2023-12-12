12 Aralık 2023, Salı
2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Dacia, Chery, Peuget…
Aralık ayında 2023 model araç fiyatları belirlendi. Toyota, özellikle Corolla modelinde dikkat çekici bir hamle yaparak 200 bin TL'lik indirim kampanyasını sürdürüyor. Diğer otomobil üreticileri ise bazı modellerinde fiyatlarına zam uygulama kararı aldı. Yıl sonu kampanyalarıyla otomobil almayı düşünen tüketiciler, markalar arasındaki fiyat farklarından faydalanarak çeşitli seçeneklere sahip olabilecekler. İşte 2023 model sıfır araç fiyatlarının merak edilen güncel fiyatları…
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:46
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