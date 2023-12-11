11 Aralık 2023, Pazartesi
2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…
Aralık ayı itibariyle 2023 model araçların fiyatları belirlendi. Özellikle Toyota, Corolla modeli için 200 bin TL'lik indirim kampanyasını sürdürerek dikkat çekiyor. Diğer otomobil üreticileri ise bazı modellerinde fiyatlarına zam uygulama kararı aldı. Yıl sonu kampanyalarıyla otomobil almayı planlayanlar için markalar arasında farklılık gösteren fiyatlar, tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte 2023 model sıfır araç fiyatlarının merak edilen güncel fiyatları…
Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:04
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