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Haberler Galeri 2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Aralık ayı itibariyle 2023 model araçların fiyatları belirlendi. Özellikle Toyota, Corolla modeli için 200 bin TL'lik indirim kampanyasını sürdürerek dikkat çekiyor. Diğer otomobil üreticileri ise bazı modellerinde fiyatlarına zam uygulama kararı aldı. Yıl sonu kampanyalarıyla otomobil almayı planlayanlar için markalar arasında farklılık gösteren fiyatlar, tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte 2023 model sıfır araç fiyatlarının merak edilen güncel fiyatları…

Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:04
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2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Aralık ayı itibariyle 2023 model sıfır araç fiyatları açıklandı ve bu fiyatlar otomobil tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. Yılın son fiyat listeleriyle birlikte, otomobil üreticileri 2024 model araç modellerine geçiş hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'de satış yapan en popüler araç modelleri arasında yer alan markalar, aralık ayında bazı modellerine zam yaparken, Japon otomotiv devi 200 bin TL'ye varan indirim kampanyasını devam ettiriyor. Renault ve Peugeot ise fiyatlarında bir değişiklik yapmazken, Opel bir modelinde 74 bin TL'ye varan zam uyguladı. İşte 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget, Skoda ve Opel aralık ayı tam fiyat listesi…

ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI TAM LİSTE

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

FİAT

Fiat Aralık Ayı Sıfır Araç Fiyatları Listesi

2023 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP 794.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 973.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.110.900 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.242.90

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2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Urban 1.4 Fire 95 HP 854.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.023.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.077.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.170.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.282.900 TL

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2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Lounge 1.4 Fire 95 HP 904.900 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.073.900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.220.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.332.900 TL

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2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Limited 1.4 Fire 95 HP 954.900 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.270.900 TL

Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.382.900 TL