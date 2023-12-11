2023’ün son sıfır araç fiyatları kesinleşti! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Aralık ayı itibariyle 2023 model sıfır araç fiyatları açıklandı ve bu fiyatlar otomobil tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. Yılın son fiyat listeleriyle birlikte, otomobil üreticileri 2024 model araç modellerine geçiş hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'de satış yapan en popüler araç modelleri arasında yer alan markalar, aralık ayında bazı modellerine zam yaparken, Japon otomotiv devi 200 bin TL'ye varan indirim kampanyasını devam ettiriyor. Renault ve Peugeot ise fiyatlarında bir değişiklik yapmazken, Opel bir modelinde 74 bin TL'ye varan zam uyguladı. İşte 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget, Skoda ve Opel aralık ayı tam fiyat listesi…

ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI TAM LİSTE