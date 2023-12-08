2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

2023 model sıfır araç fiyatlarının merakla beklenen sıfır araç fiyat listesi belli oldu. Yılın son fiyat listeleri açıklanırken firmalar 2024 model araç modellerine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Aralık ayı itibari ile Türkiye'de satış yapan en popüler araç modelleri fiyatlarına zam yaparken Japon otomotiv devi aralık ayında da 200 bin TL indirim kampanyasına devam etti. Renault ve Peugeot fiyatlarında zam yapmazken Opel bir modelinde 74 bin TL'ye varan zam uyguladı. İşte 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget, Skoda ve Opel aralık ayı tam fiyat listesi…

ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI TAM LİSTE