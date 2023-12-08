HaberlerGaleri2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…
2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…
2023 model araçların aralık ayı yani yılın son fiyatları belli oldu. Popüler markalar arasında Toyota en popüler modeli olan Corolla için 200 bin TL indirim kampanyasına devam ederken diğer otomobil üreticileri belli başlı modelleri için zam uyguladı. İşte 2023 model sıfır araç fiyatlarının merak edilen güncel fiyatları…
Giriş Tarihi: 08.12.2023 13:44Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 13:45