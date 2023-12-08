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Haberler Galeri 2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

2023 model araçların aralık ayı yani yılın son fiyatları belli oldu. Popüler markalar arasında Toyota en popüler modeli olan Corolla için 200 bin TL indirim kampanyasına devam ederken diğer otomobil üreticileri belli başlı modelleri için zam uyguladı. İşte 2023 model sıfır araç fiyatlarının merak edilen güncel fiyatları…

Giriş Tarihi: 08.12.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 13:45
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2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

2023 model sıfır araç fiyatlarının merakla beklenen sıfır araç fiyat listesi belli oldu. Yılın son fiyat listeleri açıklanırken firmalar 2024 model araç modellerine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Aralık ayı itibari ile Türkiye'de satış yapan en popüler araç modelleri fiyatlarına zam yaparken Japon otomotiv devi aralık ayında da 200 bin TL indirim kampanyasına devam etti. Renault ve Peugeot fiyatlarında zam yapmazken Opel bir modelinde 74 bin TL'ye varan zam uyguladı. İşte 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget, Skoda ve Opel aralık ayı tam fiyat listesi…

ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI TAM LİSTE

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

FİAT

Fiat Aralık Ayı Sıfır Araç Fiyatları Listesi

2023 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP 794.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 973.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.110.900 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.242.90

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2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Urban 1.4 Fire 95 HP 854.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.023.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.077.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.170.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.282.900 TL

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2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Lounge 1.4 Fire 95 HP 904.900 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.073.900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.220.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.332.900 TL

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2023’ün son sıfır araç fiyatları belli oldu! Toyota haricinde fiyatlar yükseldi! 2023 model Fiat, Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Chery, Peuget…

Limited 1.4 Fire 95 HP 954.900 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.270.900 TL

Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.382.900 TL