08 Ocak 2023, Pazar
2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 8 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...
8 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, gündemdeki yerini aldı. Aile Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği emekli ve memur zammı ile artış yaşadı.Bu bilgiler ışığında söz konusu maaşlara yapılan yüzde 30 zam oranı sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, 8 Ocak 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 09:24
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