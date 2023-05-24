HaberlerGaleri2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım maaşı alanlara müjde! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...
2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım maaşı alanlara müjde! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...
Evde bakım maaşı alanlara sigorta ve yüzde 40 zam müjdesi az önce duyuruldu! Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca vatandaş, SGK kapsamına alınacak. 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Peki evde bakım maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte evde bakım maaşı yeni düzenleme hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:37Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:38