03 Şubat 2023, Cuma
2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı?
TOKİ 7. etap kura takvimi belli oldu. 28 Ocak - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller açıklandı. İstanbul TOKİ konutlarına başvurunlar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura tarihleri hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:31
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