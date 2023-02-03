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Haberler Galeri 2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı?

2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı?

TOKİ 7. etap kura takvimi belli oldu. 28 Ocak - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller açıklandı. İstanbul TOKİ konutlarına başvurunlar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura tarihleri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:31
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2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. TOKİ İstanbul kuralarının ne zaman çekileceği, 7. etap kura çekimi takviminin belli olmasıyla sorgulanmaya başladı. Toplam 250 bin konut için illerde kuralar sürmeye devam ederken, 50 bin konut için İstanbul'da yapılacak kura çekimi merakla bekleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı?

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla'da 20 bin 920, Silivri'de 200, Çatalca'da 540 ve toplam 50 bin konut için kura çekimi yapılacak.

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2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı fakat 23 Ocak tarihinde başlayan 7. etap TOKİ kura çekimleri 8 Şubat'a kadar devam edecek. TOKİ kuralarının ise Mart ayında tüm hak sahipleri için tamamlanacağı belirtilmişti.

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2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı?

Buna göre; TOKİ 8. etap kura çekiminde İstanbul'un da yer alması beklenirken, İstanbul için TOKİ kura takviminin 8 Şubat sonrasında başlaması öngörülüyor.

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2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı?

TOKİ 7. ETAP KURALARI HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?

Açıklamada, 36 bin 568 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

"23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut, 23-24 Ocak Isparta 1828 konut, 25 Ocak Burdur 1454 konut, 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut, 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut, 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut, 1 Şubat Çanakkale 1290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut, 4 Şubat Uşak 1050 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut, 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut."