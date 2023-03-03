03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

"Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusu bugün itirabıyla araştırma konusu oldu. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Ocak ayında maaşlarına uygulanan yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3 Mart 2023 (bugün) açıklanacak olan enflasyon verilerinde. Peki, Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, enflasyon farkı son dakika!

Giriş Tarihi: 03.03.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 15:51
  • 1
  • 28
2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

Son dakika: Memur enflasyon farkı açıklanıyor! Memur maaşlarına yılda iki defa zam uygulanıyor. En son memur zammı ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesinin ardından belli oldu. Şimdi ise gözler Şubat ayı enflasyon farkına çevrildi. Peki, enflasyon farkı son dakika açıklandı mı? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 3 Mart son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı.

  • 3
  • 28
2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.

  • 4
  • 28
2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Şubatta enflasyon yüzde 3,15 artış ile yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

  • 5
  • 28
2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu.