2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 10 ilde nakit ödenecek!

"Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı?" sorusu arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyır. Mazot ve gübre destek ödemeleri hakkında son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geldi. Depremden etkilenen 10 il için ödemelerin nakit olarak yapılacağını duyuran bakanlık, ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, şubat ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, detaylar...