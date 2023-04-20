2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Temizlik, güvenlik görevlisi...

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman saat kaçta?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekilişi yapılıcak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihleri sık sık araştırılıyor. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?