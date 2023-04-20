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Haberler Galeri 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Temizlik, güvenlik görevlisi...

2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Temizlik, güvenlik görevlisi...

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman saat kaçta?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekilişi yapılıcak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihleri sık sık araştırılıyor. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 23:29
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2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Temizlik, güvenlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2023! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekim tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor.Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından isim listesi açıklanacak.Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Temizlik, güvenlik görevlisi...

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

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2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Temizlik, güvenlik görevlisi...

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti...

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2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Temizlik, güvenlik görevlisi...

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi...

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2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Temizlik, güvenlik görevlisi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi