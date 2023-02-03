2023 Promosyona EYT zammı! En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Aylıktan 3 gün sonra... Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

* ING: 1 aylık gelir ve aylık tutarı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca yeni kredi kartı alıp 31 Mart'a kadar 500 lira harcama yapanlara 1.000 lira bonus veriyor. Özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da sunuyor.