HaberlerGaleri2023 Promosyona EYT zammı! En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Aylıktan 3 gün sonra... Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
2023 Promosyona EYT zammı! En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Aylıktan 3 gün sonra... Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Milyonlarca vatandaşın gözü EYT düzenlemesinin yasalaşacağı tarihe çevrildi. Emekli aylığıyla birlikte promosyon da almaya hazırlanan EYT'liler banka promosyonlarını takip ediyor. Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının sonrasında bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi gerçekleştirmek amacıyla kıyasıya yarışa girdi. Özel bankalar ve kamu bankaları doğrulusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. İşte banka banka emekli promosyonu miktarları.