2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

2023 banka promosyonu ücretleri emeklilerin gündemde yer almaya devam ediyor. Emekli promosyonları; maaş aralıklarına ve bankalara göre değişiklik gösteriyor. EYT düzenlemesi, banka kampanyalarını da hareketlendirdi. Şimdiye kadar açıklanan kampanyalara göre tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Vakıfbank gibi bankaların kampanya tutarları...