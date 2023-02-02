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Haberler Galeri 2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Milyonlarca vatandaşın gözü EYT düzenlemesinin yasalaşacağı tarihe çevrildi. Emekli aylığıyla birlikte promosyon da almaya hazırlanan EYT'liler banka promosyonlarını takip ediyor.Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının sonrasında bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi gerçekleştirmek amacıyla kıyasıya yarışa girdi. Özel bankalar ve kamu bankaları doğrulusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. İşte banka banka emekli promosyonu miktarları...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:34
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2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

2023 banka promosyonu ücretleri emeklilerin gündemde yer almaya devam ediyor. Emekli promosyonları; maaş aralıklarına ve bankalara göre değişiklik gösteriyor. EYT düzenlemesi, banka kampanyalarını da hareketlendirdi. Şimdiye kadar açıklanan kampanyalara göre tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Vakıfbank gibi bankaların kampanya tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Bankaların 3 yıllık taahhütte bulunan emeklilere ödedikleri mevcut promosyon tutarları şöyle:

ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.

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2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

* ING: 1 aylık gelir ve aylık tutarı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca yeni kredi kartı alıp 31 Mart'a kadar 500 lira harcama yapanlara 1.000 lira bonus veriyor. Özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da sunuyor.

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2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

DENİZBANK: EYT kapsamında olan emeklilere özel kampanya başlattı. 1 otomatik ödeme talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon veriyor.

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2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

FİBABANKA: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.