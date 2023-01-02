2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?

TÜİK son enflasyon oranını 3 Ocak 2023 tarihinde açıklayacak. Sağlık personeli olarak görev yapan hemşireler, son olarak maaş zamlarını Temmuz ayında almıştı. Yeni yıla kısa bir zaman kala hemşire maaşlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başladı. Hemşire maaşları, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları dikkate alınarak belirlenecek. Memur maaşı hesaplama tabloları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Ocak zammı ile hemşire maaşı ne kadar olacak? Hemşire maaşları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 22:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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