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Haberler Galeri 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?

2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?

TÜİK son enflasyon oranını 3 Ocak 2023 tarihinde açıklayacak. Sağlık personeli olarak görev yapan hemşireler, son olarak maaş zamlarını Temmuz ayında almıştı. Yeni yıla kısa bir zaman kala hemşire maaşlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başladı. Hemşire maaşları, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları dikkate alınarak belirlenecek. Memur maaşı hesaplama tabloları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Ocak zammı ile hemşire maaşı ne kadar olacak? Hemşire maaşları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 22:38
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2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?

2023 Ocak zammı öncesi hemşire maaşları merak konusu oldu.Hemşire maaşları, tüm memur maaşları gibi 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak olan enflasyon artış oranlarının belli olmasının ardından netlik kazanacak. Peki, hemşire maaşları 2023'te ne kadar, kaç TL olacak? Hemşire maaşları ne kadar oldu 2023? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?

2023 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hemşire maaşlarında net rakam Memur zammı açıklaması ardından belirlenecek. 2023 Ocak memur zammı 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranı ile belirlenecek ve ardından Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.

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2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?

Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi.

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2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Hemşire maaşı ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak. Zamlı maaşların ne zaman alınacağı araştırıyor. Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

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2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?

2023 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Bua göre; Memur zammı son enflasyon ile belirlenecek.