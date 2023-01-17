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Haberler Galeri 2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ocak zammı sonrası artan devlet desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 17 Ocak evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman? İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:54
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2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli ve yaşlı bireylere ödenen evde bakım aylığı yatan iller listesi, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekli ve memur zammı sonrası, Ocak ayı bakım aylığı ödemeleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, 17 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? "Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR,KAÇ TL OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerde yatıyor. Ocay ayı ödemeleri 15 Ocak itibarıyla başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor.

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2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.