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Haberler Galeri 2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İLK ÖDEME TARİHİ...

2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İLK ÖDEME TARİHİ...

Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Kamu borçlarına yapılandırma getiren "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılandırma yasası, öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek.Peki, 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:22
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2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İLK ÖDEME TARİHİ...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları yapılandırma başvuru süreci de başlamış olacak.Paketle birlikte 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Peki, borç yapılandırma nasıl yapılır, son tarih belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

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2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İLK ÖDEME TARİHİ...

İLK ÖDEME TARİHİ...

Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak. Borcu peşin ödeme, 12, 18, 24, 36 ve 48 ay ödeyebilme seçenekleri bulunacak.

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2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İLK ÖDEME TARİHİ...

7440 YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İLK ÖDEME TARİHİ...

Vatandaşların 31 Mayıs 2023'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.

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2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İLK ÖDEME TARİHİ...

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şirkesi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI