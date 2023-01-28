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2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Memur ve ve memur emeklisine yapılan yüzde 30'luk zammın ardından ayın 15'inde maaş alan memurlar için zam hesaplaması 16.48 üzerinden hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklisi maaş zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. İşte, milyonlarca vatandaşın merak ettği o tarih...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 18:24
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2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

2023 yılında memur ve emeklilere yüzde 30 oranında zam yapılmasının ardından Ocak ayında zamsız maaş alan memur ve emekliler, zam farkının ne zaman yatacağını sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın memur emekli zam farkının hesaplarda ödeceği tarihi duyurmasıyla milyonlarca vatandaş "Maaş farkları yattı mı son dakika?"," Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2023? sorularını gündeme taşıdı. İşte, haberin detayları...

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2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

ÖDEMELER BAŞLADI!

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından maaş farklarının yatacağı tarih de belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

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2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MEMUR ZAM FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti. Memur ve memur emeklileri, 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldı.

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2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklilerinin, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacağı bildirildi.

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2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.