2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Memur ve ve memur emeklisine yapılan yüzde 30'luk zammın ardından ayın 15'inde maaş alan memurlar için zam hesaplaması 16.48 üzerinden hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklisi maaş zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. İşte, milyonlarca vatandaşın merak ettği o tarih...