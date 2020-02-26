2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi... TOKİ Aliağa kura sonuçları toki.gov.tr adresinde!

2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları toki.gov.tr adresinden araştırılıyor. TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merak konusu. Onbinlerce kişinin başvuru yaptığı TOKİ İzmir Aliağa projesinde 750 konut inşa edilecek. Konutların 525'i 2+1 tipinde, 225'i ise 3+1 tipinde inşa edilecek. Peki, TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Başkan Erdoğan himayesinde yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde çekilişler yarın İzmir Kemalpaşa ile devam edecek. İşte, 26 Şubat TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları ve isim listesi hakkında merak edilenler!