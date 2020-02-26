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2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi... TOKİ Aliağa kura sonuçları toki.gov.tr adresinde!

2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları toki.gov.tr adresinden araştırılıyor. TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merak konusu. Onbinlerce kişinin başvuru yaptığı TOKİ İzmir Aliağa projesinde 750 konut inşa edilecek. Konutların 525'i 2+1 tipinde, 225'i ise 3+1 tipinde inşa edilecek. Peki, TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Başkan Erdoğan himayesinde yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde çekilişler yarın İzmir Kemalpaşa ile devam edecek. İşte, 26 Şubat TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları ve isim listesi hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 26.02.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 13:30
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2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi... TOKİ Aliağa kura sonuçları toki.gov.tr adresinde!

2020 TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları merakla bekleniyor. TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Başkan Erdoğan'ın himayesinde yaptırılacak TOKİ konutları için çekiliş heyecanı sürüyor. Kuranın kendisine çıktığını öğrenen vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşıyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konut için bugün kura çekilişi yapılıyor. Çekilişte adları okunan kişiler ev sahibi olacak. İşte, TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!

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2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi... TOKİ Aliağa kura sonuçları toki.gov.tr adresinde!

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI!

2020 TOKİ Aliağa çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde 2+1 ve 3+1 isim listesini öğrenebilirsiniz.

TOKİ KARABAĞLAR KURA SONUÇLARI SORGULA

TOKİ SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI SORGULA

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2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi... TOKİ Aliağa kura sonuçları toki.gov.tr adresinde!

HAK KAZANAMAYANLAR PARASINI ALIYOR

Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

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2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi... TOKİ Aliağa kura sonuçları toki.gov.tr adresinde!

2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

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2020 TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi... TOKİ Aliağa kura sonuçları toki.gov.tr adresinde!

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.