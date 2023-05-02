2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı? 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi?

"2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yeni emeklilik reformuna vurgu yapılması, 2000 sonrası sigorta girişi olanları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi adımları gündeme gelirken, Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik söylentileri emeklilik bekleyen vatandaşın gündemine girdi. Peki, 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?