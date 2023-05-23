HaberlerGaleri2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! Staj ve çıraklık...
2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! Staj ve çıraklık...
Yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanların yüzünü güldürecek adımların atılması bekleniyor. 2000 sonrası sigortalılar için de emeklilik rotası çizilmiş olacak. Kısmi emeklilik olmak üzere belirli konuların üzerinden durulması bekleniyor. İşte, EYT sonrası kısmi emeklilik için detaylar!