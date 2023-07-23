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Haberler Galeri 2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...

2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonrasında emekli olma hakkını kaçıran milyonlarca kişi, yeni bir düzenlemenin yapılmasını bekliyor. Yaş şartının esnetilmesi ihtimal dahilinde olan bu konuda yapılabilecek yeni bir reform, çalışanlar tarafından merak ediliyor. Kademeli emeklilikle ilgili detayları araştırmaya başlayan vatandaşlar, gelecekteki olası düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 15:42
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2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...

EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar arasında kademeli emeklilik talepleri de artmaya başladı. Bu nedenle gözler şimdi 2000 sonrası sigortalılara çevrildi. Emeklilik sistemine yönelik gelecek olası düzenlemelere ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik yürürlüğe girecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...

KİMLER KAPSAMA GİRECEK?

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak. Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.

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2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...

Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik sürecini esnek bir şekilde yönetmelerini sağlayan ve kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarına olanak tanıyan bir sistemdir.

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2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...

Bu sistem genellikle yaşlılık aylığına hak kazanmış çalışanlar için uygulanır ve emeklilik yaşını beklemek yerine belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan kişilerin kısmi emeklilik hakkı elde etmesini sağlar.

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2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...

Kademeli emeklilikten yararlanabilmek için çalışanların belirli bir hizmet süresini doldurmuş olmaları ve belirli yaş kriterlerini karşılamaları gerekmektedir. Ancak bu şartlar, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilmektedir.