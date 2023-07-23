HaberlerGaleri2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...
2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! 48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonrasında emekli olma hakkını kaçıran milyonlarca kişi, yeni bir düzenlemenin yapılmasını bekliyor. Yaş şartının esnetilmesi ihtimal dahilinde olan bu konuda yapılabilecek yeni bir reform, çalışanlar tarafından merak ediliyor. Kademeli emeklilikle ilgili detayları araştırmaya başlayan vatandaşlar, gelecekteki olası düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...