2. Torba yasada 2 madde detaylandı! Taşerona kadro, ikramiye, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik...
2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği milyonlarca kişi tarafından merak konusu oluyor. Meclis, yeni yasama dönemine başladı. Bu dönemde yapılacak düzenlemeler ve reformlar merakla bekleniyor. TBMM'deki en önemli gündem maddesi haline gelen yeni torba yasa, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren konuları içeriyor. İşte 2. Torba yasa son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.10.2023
08:40 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği, Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarında yapılacak iyileştirmeler, taşeron işçilerin kadroya alınması, ev kadınlarının erken emekliliği gibi konular önemli bir gündem maddesi haline geldi. İşte, 2. Torba Yasa son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama dönemine 1 Ekim itibarıyla başladı. Yeni yasama yılında Meclis'in gündemini birçok önemli konu bulunuyor. Esnaftan işçilere, gençlerden kadınlara ve emeklilere kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler bu tarihten itibaren Meclis'e taşınacak. Gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, yeni desteklerin kapısını açacak düzenlemeler için düğmeye basılacak. İşte bu dönemde özellikle çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar:
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR
Meclis'te görüşülecek ilk düzenlemelerden birisi Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması olacak. Gelirleri petrol ve doğalgaz ile maden varlıklarımızdan gelecek olan fon şeklindeki banka birçok sosyal ödemeyi de finanse edecek. Banka kurulduktan sonra özellikle evlilik kredisi ve ev kadınlarının sosyal güvencesi gibi konular için düğmeye de basılacak.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ
Ailelere ve gençlere yönelik destekler için hayata geçirilecek bankanın ana gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı olacak. Bankanın yasal altyapısının hazırlanarak kurulmasının ardından da evlenen gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi projesi hayata geçirilecek. 24 ayı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi, deprem bölgesinden başlatılarak yaygınlaştırılacak. Burada ödenecek miktar zaman içinde artırılabilecek. Evlenenler bu krediye başvurduktan sonra 2 yıl geri ödeme yapmayacak.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK
Bir adım da ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için atılacak. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılacak. Burada yapılacak desteğin de Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınlarına aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emeklilik yolu açılacak.