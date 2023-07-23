2. torba yasa ile 2'si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur'luya 25 eksi 5'le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Emeklilik sistemine iki büyük reform geliyor. Meclis açılmasıyla birlikte torba yasa içerisinde yer alacak olan prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikler, emeklilik sistemine önemli değişiklikler getirecek. Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa da gündeme gelecek ve içerisinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilikle ilgili diğer büyük reformlar yer alacak. İşte konuya ilişkin detaylar...