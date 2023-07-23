23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2. torba yasa ile 2'si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur'luya 25 eksi 5'le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

2. torba yasa ile 2'si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur'luya 25 eksi 5'le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Emeklilik sistemine iki büyük reform geliyor. Meclis açılmasıyla birlikte torba yasa içerisinde yer alacak olan prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikler, emeklilik sistemine önemli değişiklikler getirecek. Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa da gündeme gelecek ve içerisinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilikle ilgili diğer büyük reformlar yer alacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 11:28
  • 1
  • 23
2. torba yasa ile 2’si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur’luya 25 eksi 5’le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

2. torba yasanın günceme gelişiyle birlikte emeklilik düzenlemeleri merak edilmeye başlandı. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikler, emeklilik sisteminde önemli değişiklikler getirecek. Ayrıca asgari ücrete yönelik ara zam toplantıları ve memurlar için yapılan zam yasası da milyonlarca çalışanı etkiliyor. Toplu sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek kamu çalışanlarının sosyal ve mali hakları da Ağustos ayında başlayacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Peki 2. torba yasa da neler olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
2. torba yasa ile 2’si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur’luya 25 eksi 5’le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 2. torba yasaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

  • 3
  • 23
2. torba yasa ile 2’si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur’luya 25 eksi 5’le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

Meclis açıldıktan sonra yeni maraton başlayacak. Önümüzdeki dönemde hem emeklilik reformları hem de Aile Gençlik Bankası gibi bir yenilik hayatımıza girecek. Özellikle evlendirme yardımı gibi sosyal yardımların kaynağını oluşturacak.

  • 4
  • 23
2. torba yasa ile 2’si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur’luya 25 eksi 5’le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Ekim ayıyla birlikte yeni bir torba yasanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Bu torba yasanın içinde neler olacak merak ediliyor. Özellikle emeklilik reformuyla ilgili 2 yeni reform bekleniyor.

  • 5
  • 23
2. torba yasa ile 2’si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur’luya 25 eksi 5’le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...

Torba yasada olmasını beklediğimiz ilk konulardan birisi Bağkurlularla ilgili primlerin 7200 güne düşürülmesi noktasında olacak. Burada emeklilik reformunun ilk ayağı gerçekleşecek.