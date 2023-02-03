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Haberler Galeri 2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!

2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!

ÖTV muafiyeti kampanyasına dair detaylar araştırılarak sıfır araç fiyatlarındaki dalgalanma gözlemlenmeye çalışılıyor. En çok merak edilen araç modellerinden 2023 sıfır model yeni Sandero için müjde geldi. Alıcısına 2. el otomobil fiyatı sunan Dacia yeni Sandero 2023 Şubat sıfır araç fiyatları listelendi. Peki Dacia Duster, Sandero, Jogger model otomobiller ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 17:25
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2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL’den satılacak! Jogger, Duster... GÜNCEL KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ

Dacia model araç fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomobil almayı hedefleyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin fiyat araştırmasına başladı. Engelli bireyler için belirlenen ÖTV muhafiyeti kampanyası ile Şubat ayı fiyatları belli oldu. Dacia Sandero, Lodgy ve Duster otomobil fiyatlarını sizin için haberimizde listeledik. Peki Dacia yeni Sandero ne kadar, kaç TL? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL’den satılacak! Jogger, Duster... GÜNCEL KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ

ÖTV MUAFİYETİ NASIL OLUR?

Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti, Engelli Sağlık Kurulu'nun verdiği rapor ve raporda yazan orana göre belirlenmekte. Yeni düzenlemeyle birlikte engelli vatandaş aracı kullanamayacak durumdaysa, aracı birinci dereceye yakın akrabası kullanabilir.

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2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL’den satılacak! Jogger, Duster... GÜNCEL KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ

ENGELLİ ARAÇ FİYATI NASIL BELLİ OLUR?

ÖTV muafiyeti 2022 yılında 450 bin TL olarak belirtildi. Yeni düzenlemeye göre 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyeti 2023 1 milyon 4 bin 200 TL'ye çıktı.

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2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL’den satılacak! Jogger, Duster... GÜNCEL KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ

Engelli araç fiyatının hesaplanması için otomobilin fiyatı KDV'siz olarak ele alınmalı. Aracın fiyatından %18 KDV oranı çıkarıldıktan sonra kalan fiyattan ÖTV çıkarılır. Ortaya çıkan fiyata tekrar KDV oranı eklenir. Böylece aracın ÖTV muafiyetli fiyatı ortaya çıkar.

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2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL’den satılacak! Jogger, Duster... GÜNCEL KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ

DACİA SANDERO ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023 LİSTESİ

*Dacia Sandero 1.0 Turbo X-tronic Otomatik Vites 90 Beygir comfort: 293.333, TL

*Dacia Sandero 1.0 Turbo X-tronic Otomatik Vites 90 Beygir Prestige: 319.444 TL