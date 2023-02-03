2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!

Dacia model araç fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomobil almayı hedefleyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin fiyat araştırmasına başladı. Engelli bireyler için belirlenen ÖTV muhafiyeti kampanyası ile Şubat ayı fiyatları belli oldu. Dacia Sandero, Lodgy ve Duster otomobil fiyatlarını sizin için haberimizde listeledik. Peki Dacia yeni Sandero ne kadar, kaç TL? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...