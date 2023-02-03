03 Şubat 2023, Cuma
2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!
ÖTV muafiyeti kampanyasına dair detaylar araştırılarak sıfır araç fiyatlarındaki dalgalanma gözlemlenmeye çalışılıyor. En çok merak edilen araç modellerinden 2023 sıfır model yeni Sandero için müjde geldi. Alıcısına 2. el otomobil fiyatı sunan Dacia yeni Sandero 2023 Şubat sıfır araç fiyatları listelendi. Peki Dacia Duster, Sandero, Jogger model otomobiller ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 17:25
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