📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi emekli olacağı tarihi araştırıyor ve emeklilik hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. SSK ya da Bağkur fark etmeksizin belli durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik hakkı tanıyor ve bu haktan yararlanmak isteyenler koşulların neler olduğunu merak ediyor. 1999 sigorta girişi olanlar dikkat,10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün. Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.