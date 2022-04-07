HaberlerGaleri📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...
📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak çalışan milyonlarca kişi emekliliğin hayalini kurarken bu hayale erken kavuşmanın yollarını arıyor. 1999 sigorta girişi olanları yakından ilgilendiriyor ve dikkat edilmesi gereken şartlar var. 10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün ve bunun nasıl olacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Erken emeklilikte kimlerin hak kazanacağı merak edilirken kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartlarına ilişkin detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 15:39Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 15:52