28 Aralık 2022, Çarşamba
1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...
1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği konu hakkında açıklama geldi. Başkan Erdoğan, EYT için yaş şartı aranmayacağı müjdesini verdi. 1999 öncesi ve sonrası sigortalı olanlar ise emeklilik detaylarını merak ediyor. Peki, 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 20:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 20:49
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