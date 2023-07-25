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Haberler Galeri 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....

1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....

EYT'yi kaçırana yeni emeklilik müjdesi! Emekliliği kıl payı kaçıranlar için 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise yeni emeklilik sistemi için bazı ipuçları vermişti. Söz konusu düzenlemeyle, 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşadı. Peki, torba yasa kademeli emeklilik şarltarı neler? İşte, erken emeklilik formülleri...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 06:02
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1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....

EYT sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik reformu için atılacak adımları bekliyor. Önümüzdeki dönemde özellikle emeklilik sistemi için önemli reform adımlarının atılması bekleniyor. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı için düzenlemede hangi kararların alınacağı milyonlarca kişi tarafıdnan araştırılıyor. İşte, erken emeklilik hakkında son durum!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....

EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisi içerisine girdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır.

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1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....

5 YIL ÖNE ÇEKECEK

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.

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1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....

YASAYA GÖRE ŞARTLAR

Meclis'te kabul edilen ve 3 Mart'ta yürürlüğe giren yasa ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı.

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1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....

Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabiliyor.