HaberlerGaleri1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu
1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu
Son dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik şartları, birçok vatandaşın dikkatini çekmektedir. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için sağlanan erken emeklilik hakkı, belirli istisnai durumlar içermektedir. Ancak bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin, başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları büyük önem taşımaktadır. SGK emeklilik şartları, bireylerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.
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Giriş Tarihi: 30.01.2024 19:02Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 19:02