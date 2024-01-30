1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu

5400 GÜN PRİM VE YAŞ ŞARTLARI

Bağ-Kur'da kısmi emeklilik, farklı bir uygulama şekline sahiptir. Bu durumda, 15 yıl yani 5400 gün prim ödeme şartı kısmi emeklilik için yeterlidir. Ancak hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken önemli bir tarih de ortaya çıkar: 1 Ekim 1999. Bu tarihe göre yaş şartı belirlenir.

Kısmi emeklilik için 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az süre kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olmaları ve 55 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanırlar.