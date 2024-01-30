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Haberler Galeri 1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu

1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu

Son dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik şartları, birçok vatandaşın dikkatini çekmektedir. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için sağlanan erken emeklilik hakkı, belirli istisnai durumlar içermektedir. Ancak bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin, başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları büyük önem taşımaktadır. SGK emeklilik şartları, bireylerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 19:02
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1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu

Erken emeklilik düşünenler için belirleyici olan en kritik faktör, sigorta başlangıç tarihleri olarak öne çıkmaktadır. Bazı bireylere, mevcut sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak sadece 10 yıl süresince prim ödemesi yaparak emeklilik imkânı sunulmaktadır. Bu durum, sosyal güvenlik sistemlerinde özel koşulları yerine getiren bireyler için emeklilik sürecini hızlandıran önemli bir mekanizma olarak dikkat çekmektedir.

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1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu

PRİMLERİ TAMAMLAYAMAYANLAR İÇİN KISMİ EMEKLİLİK

Primlerini tamamlama imkanını bulamayanlar için ise kısmi, yani yaştan emeklilik imkanı bulunmaktadır. Bu durum, özellikle 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresine sahip olmak ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak şartlarına bağlıdır. Bu şartlardan üçünün de tamamlanması gerekmektedir. Tamamlanan şartlardan hangisi en sonsa, şu anki mevzuata göre onun tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını bulan bir yaş şartı da bulunmaktadır.

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1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu

15 YIL 3600 GÜN İLE EMEKLİLİK

Tamamlama tarihi - Erkek yaş - Kadın yaş

📌24.05.2002 23.05.2005 - 56 - 52
📌24.05.2005 23.05.2008 - 57 - 54
📌24.05.2008 23.05.2011 - 58 - 56
📌24.05.2011 23.05.2014 - 59 - 58
📌24.05.2014 sonrası 60 - 58

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1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu

5400 GÜN PRİM VE YAŞ ŞARTLARI

Bağ-Kur'da kısmi emeklilik, farklı bir uygulama şekline sahiptir. Bu durumda, 15 yıl yani 5400 gün prim ödeme şartı kısmi emeklilik için yeterlidir. Ancak hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken önemli bir tarih de ortaya çıkar: 1 Ekim 1999. Bu tarihe göre yaş şartı belirlenir.

Kısmi emeklilik için 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az süre kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olmaları ve 55 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanırlar.

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1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu

Eğer 1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa, kademeli olarak emeklilik yaşı değişiklik gösterir. Aynı şekilde, 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az süre kalan kadın sigortalılar, 15 yıl (5400 gün) prim ödeme ve 50 yaşını doldurma şartını sağladıklarında emekliliğe hak kazanırlar.

1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa, kademeli emeklilik yaşı uygulanır. Eğer SSK'da olduğu gibi bir yaş indirimi uygulanırsa, 15 yılı dolduran kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilirler.