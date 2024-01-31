1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu

Erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi, emekli olabilmek için aranan temel şartlardan biridir. Bunun yanı sıra, emeklilik hakkı elde etmek için işe giriş tarihine bağlı olarak belirlenen bir prim ödeme şartı da bulunmaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için çıkarılan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası, yaş şartını kaldırarak bu gruptaki bireylere emekli olma hakkı tanımıştır. Ancak, EYT dışındaki diğer çalışanlar için hem belirli bir prim ödeme süresi hem de belirlenen yaş şartını yerine getirmek gerekmektedir.