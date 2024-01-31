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Haberler Galeri 1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu

1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu

Milyonlarca çalışan, emeklilik süreçleriyle ilgili belirli yaş ve tarih hesaplamalarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor, ayrıca mevzuattaki güncellemeleri yakından takip ediyor. Çalışanlar, emeklilik yaşlarını ve bu süreci nasıl hızlandırabileceklerini öğrenmek adına çeşitli kaynaklardan bilgi edinmeye çalışıyorlar. Türkiye'de emeklilik için belirli bir prim ve hizmet yılı şartı bulunmakta. Bu kriterler doğrultusunda çalışanlar, e-Devlet ve SGK resmi sitesi üzerinden emeklilik yaşı ve o dönemde alınabilecek maaş gibi önemli bilgileri kolayca hesaplayabiliyorlar.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 19:45
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1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu

Erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi, emekli olabilmek için aranan temel şartlardan biridir. Bunun yanı sıra, emeklilik hakkı elde etmek için işe giriş tarihine bağlı olarak belirlenen bir prim ödeme şartı da bulunmaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için çıkarılan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası, yaş şartını kaldırarak bu gruptaki bireylere emekli olma hakkı tanımıştır. Ancak, EYT dışındaki diğer çalışanlar için hem belirli bir prim ödeme süresi hem de belirlenen yaş şartını yerine getirmek gerekmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu

ERKEN EMEKLİLİĞİN KAPISINI ARALAYAN 8 YOL

Erken emeklilik için mevzuatlar çerçevesinde sunulan çeşitli imkanlar bulunmaktadır. İşte bu imkanlardan bazıları:

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak emeklilik tarihini öne çekebilirler. Üç çocuğa kadar 2160 gün prim kazanma imkanı mevcuttur.

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1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu

Askerlik: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını düşürebilir ve prim kazanabilirler.

On Yıl Prim: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, kısmi emeklilik hakkına sahip olabilirler.

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1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu

Yüzde 60 Rapor: İş yapabilme gücünü yüzde 60 kaybedenler, malulen emekli olabilirler.

Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, belirli şartlarda erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.

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1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, emeklilik sürecini hızlandırabilirler.

Anneler için Prim Avantajı: Engelli çocuğu olan anneler, ek prim kazanarak erken emekli olabilirler.

Eğitim Süreci: Eğitim sürecinde yapılan stajlar, bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabilir.