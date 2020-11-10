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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 18.3 milyona yeni maaş: 2021'de SSK Bağ-Kur emeki maaş ve memur maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda... 18.3 milyona yeni maaş: 2021'de SSK Bağ-Kur emeki maaş ve memur maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda...
Ocak ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların yakından takip ettiği, 2021 Ocak zammında detaylar belli olmaya başladı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre belli olacak zam oranında ipuçları gelmeye başladı. 4 aylık rakamların belli olmasının ardından yeni zam için 2 veri kaldı. Peki, 2021'de SSK Bağ-Kur emeki maaş ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 13:57
Emekli ve memur maaşları 2021 Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca kişinin yeni yılda kazançları artacak. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verileri heyecanla beklenirken, açıklanan 4 aylık verilerin ardından yeni maaşlar için ipuçları gelmeye başladı. Bu verilere göre, yüzde 4.61 zam görünüyor. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni maaşlara çevrildi. Peki, 2021'de SSK Bağ-Kur emeki maaş ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı da memur emeklilerinin yüzde 3'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık verinin 4 aylık bölümü belli oldu.
Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı yüzde 4.62 olurken, memur emeklilerininki de yüzde 0.62 enflasyon farkıyla yüzde 3.62'ye ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranları yükselebilecek. Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurlarda 2 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor.
Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş esnafta bin 973, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memur emeklilerinde 2 bin 916 liraya çıkacak.
2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.