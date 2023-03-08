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Haberler Galeri 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!

18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay sağlanan yardım ödemeleri Mart ayının gelmesiyle birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme miktarları ve tarihleri için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mart ayında birçok kalemde maaşlar güncellenirken, sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Ödeme tutarları yeniden güncellendi. İşte, Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı başvuruları hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 17:54 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 17:54
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18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Maddi durumu yetersiz olan ve temek ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için her ay doğal gaz desteği veriliyor. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılıyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte ödeme tutarları merak konusu oldu.Doğal gaz destek ödemeleri genellikle TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılıyor. İşte, Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı hakkında merak edilen detaylar...

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18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!

Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye Çıktı

Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıktığını kaydetti.

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18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!

Sosyal Ekonomik Destek ödemesi arttı

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti.

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18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!

Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.

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18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.