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1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi başvuru yapanlar tarafından araştırılıyor. toki.gov.tr adresinden açıklanacak. TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. 2 Mart Pazartesi günü Konya'nın Selçuklu ilçesinde inşa edilecek 1717 konut için kura çekilişi yapılıyor. Çekilişin ardından 2+1 tipinde 1202 konut, 3+1 tipinde ise 515 konut sahibini buluyor. Peki, TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Detaylar haberimizde…
Giriş Tarihi: 02.03.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 10:06
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1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
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1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
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1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
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1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
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1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…