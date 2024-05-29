29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

15.880,54 TL ödemenin detayları ortaya çıktı! Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlara veriliyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 41.000 TL ve üzeri maaş alanlara işsizlik ödeneği hakkında detaylı bilgi verdi. Başvuru şartlarını karşılayanlara 15.880,54 TL ödeme yapılacak. Bu yeni uygulama, yüksek maaş alanlara destek olmayı amaçlıyor ve işsizlik durumunda maddi rahatlama sağlıyor. Başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi almak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.05.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 13:19
  • 1
  • 13
15.880,54 TL ödemenin detayları ortaya çıktı! Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlara veriliyor

Maaşı 41.000 TL ve üzeri olanlar için önemli bir duyuru yapıldı. Belirtilen başvuru şartlarını karşılayanlara 15.880,54 TL tutarında ödeme yapılacağı açıklandı. Ödeme detaylarına ilişkin merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik. İşte adım adım ödeme tutarları ve başvuru şartları...

  • 2
  • 13
15.880,54 TL ödemenin detayları ortaya çıktı! Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlara veriliyor

Bu ödemelerden faydalanmak isteyenlerin belirtilen başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. İşsizlik ödeneği miktarına dair şartlar ve hesaplama yöntemleri haberimizin devamında!

  • 3
  • 13
15.880,54 TL ödemenin detayları ortaya çıktı! Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlara veriliyor

İşsizlik Ödeneğine Kimler Başvurabilir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır:

Kendi İstek ve Kusuru Dışında İşsiz Kalmak: Kişinin işten çıkarılması veya iş yerinin kapanması gibi kendi kontrolü dışında gelişen durumlar.

  • 4
  • 13
15.880,54 TL ödemenin detayları ortaya çıktı! Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlara veriliyor

Son 120 Gün İçinde Hizmet Akdine Tabi Olmak: İşten çıkarılmadan önceki son 120 gün içerisinde aktif çalışma durumunda olmak.

  • 5
  • 13
15.880,54 TL ödemenin detayları ortaya çıktı! Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlara veriliyor

Son 3 Yılda En Az 600 Gün İşsizlik Sigortası Primi Ödemek: İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan minimum prim ödeme süresi.