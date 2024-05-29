29 Mayıs 2024, Çarşamba
15.880,54 TL ödemenin detayları ortaya çıktı! Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlara veriliyor
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 41.000 TL ve üzeri maaş alanlara işsizlik ödeneği hakkında detaylı bilgi verdi. Başvuru şartlarını karşılayanlara 15.880,54 TL ödeme yapılacak. Bu yeni uygulama, yüksek maaş alanlara destek olmayı amaçlıyor ve işsizlik durumunda maddi rahatlama sağlıyor. Başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi almak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 29.05.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 13:19
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13