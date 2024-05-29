15.880,54 TL ödemenin detayları ortaya çıktı! Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlara veriliyor

İşsizlik Ödeneğine Kimler Başvurabilir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır:

Kendi İstek ve Kusuru Dışında İşsiz Kalmak: Kişinin işten çıkarılması veya iş yerinin kapanması gibi kendi kontrolü dışında gelişen durumlar.