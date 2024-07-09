15 banka duyurdu: Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İNG, Ziraat Bankası ve diğer 10 banka az önce ortaya koydu
Temmuz ayında bankalar, emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik sundukları cazip promosyon fırsatlarını açıkladı. Emeklilere özel olarak hazırlanan bu kampanyalar, 18.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon imkanlarıyla dikkat çekiyor. Bankaların emeklilere sunduğu bu avantajlı fırsatlar, emeklilerin bütçelerine önemli katkılar sağlıyor. Bankalar, emekli maaşı alan müşterilerini memnun etmek ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla çeşitli promosyon kampanyaları düzenliyor. Bu kapsamda, farklı bankalar tarafından sunulan promosyon miktarları ve şartlar da değişiklik gösteriyor.