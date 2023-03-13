13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!

13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!

Milyonlarca kişi EYT yasasıyla birlikte emekliliklerine ilk adımlarını atarken nisan ayıyla birlikte ikramiye kazancına da erişecekler. Yılda iki kez Kurban ve Ramazan bayramlarıyla birlikte verilen ikramiye ödemleri emeklinin yüzünü güldürüyor. Peki emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 22:00
  • 1
  • 10
13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!

Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok aranan konulardan biri de emekli ikramiyeleri oldu. Devlet tarafından 4a, 4b ve 4c ayrımı yapılmaksızın yılda iki kez gerçekleştirilen ödemelere ilişkin detaylar merak ediliyor. EYT'lilerin de eklenmesiyle birlikte milyonlarca kişi ikramiye ödemlerine zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki emekli ikramiye ödemesi ne zaman? Ramazan Bayramı'nda emekliye kaç TL, ne kadar yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!

EMEKLİYE ÇİFTE BAYRAM ÖDEMESİ

Emeklisi Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olacak.

  • 3
  • 10
13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş 2023 yılı içerisinde bir maaş zammı, promosyon ve iki tane bayram ikramiyesi alacak.

  • 4
  • 10
13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!

NE ZAMAN YATACAK?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

  • 5
  • 10
13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.