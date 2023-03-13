13 Mart 2023, Pazartesi
13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!
Milyonlarca kişi EYT yasasıyla birlikte emekliliklerine ilk adımlarını atarken nisan ayıyla birlikte ikramiye kazancına da erişecekler. Yılda iki kez Kurban ve Ramazan bayramlarıyla birlikte verilen ikramiye ödemleri emeklinin yüzünü güldürüyor. Peki emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 22:00
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