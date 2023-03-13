13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!

Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok aranan konulardan biri de emekli ikramiyeleri oldu. Devlet tarafından 4a, 4b ve 4c ayrımı yapılmaksızın yılda iki kez gerçekleştirilen ödemelere ilişkin detaylar merak ediliyor. EYT'lilerin de eklenmesiyle birlikte milyonlarca kişi ikramiye ödemlerine zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki emekli ikramiye ödemesi ne zaman? Ramazan Bayramı'nda emekliye kaç TL, ne kadar yatacak?