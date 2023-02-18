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135 bin TL BARINMA YARDIMI! DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?

Depremzedelere barınma yardımı nereden, nasıl alınır sorusunun cevabı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası afetzede olan vatandaşların yaraları hızla sarılmaya başladı. Bu kapsamda verilen desteklerden biri olan barınma yardımına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki barınma yardımı nereden alınır? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2023 12:44
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135 bin TL BARINMA YARDIMI! DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?

Türkiye asrın felaketi olarak anılan 2 büyük depremle sarsıldı. 10 ilin etkilendiği depremin ardından depremzedelerin mağduriyetlerini hızlıca giderebilmek için destek ödemeleri hızla başladı. Bunlardan biri olan barınma yardımına ilişkin detaylar da araştırılıyor. Depremzedeler, bakım-onarım, prefabrik ve betonarme ev yapımı destekleri alabiliyor. Peki barınma yardımı nereden alınır? Başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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135 bin TL BARINMA YARDIMI! DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?

AFET ACİL DURUM YARDIMLARI

Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

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135 bin TL BARINMA YARDIMI! DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?

BARINMA YARDIMI NEDİR?

Bilindiği üzere, muhtaç hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla Fon kaynakları ile ev yapımı/ev onarımı şeklinde barınma yardımı programları yürütülmektedir.

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135 bin TL BARINMA YARDIMI! DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?

ŞARTLARI NELER?

-Hanede yaşayan bireylerin net gelirlerinin, asgari ücretin 3'te 1'ini geçmiyor olması

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135 bin TL BARINMA YARDIMI! DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?

-Hane içinde engelli, yaşlı, tek ebeveynli gibi özel durumlardan en az birinin sağlanıyor olması