135 bin TL BARINMA YARDIMI! DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?

Depremzedelere barınma yardımı nereden, nasıl alınır sorusunun cevabı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası afetzede olan vatandaşların yaraları hızla sarılmaya başladı. Bu kapsamda verilen desteklerden biri olan barınma yardımına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki barınma yardımı nereden alınır? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler.