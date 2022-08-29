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Haberler Galeri 1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...

1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...

Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz dönemde veliler kırtasiye alışverişlerini yapmaya başladı. Kalem, defter ve silgi başta olmak üzere alınacak kırtasiye ürünleri bulunuyor. Aile vs Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.300 TL kırtasiye yardımı yapılıyor. Yardım ödemesi yılda bir kez ödeniyor. Peki, kırtasiye yardım başvuru nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2022 17:03
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1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM’den anında alın! e-Devlet üzerinden...

Kırtasiye yardım ödemesi ne zaman verilecek? Kırtasiye yardım başvurusu nereden nasıl yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala veliler ve öğrenciler kırtasiye alışverişlerini yapmaya başladı. Bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen kırtasiye yardımı için detaylar belli oldu. Peki, kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM’den anında alın! e-Devlet üzerinden...

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bin 300 TL kırtasiye yardım başvuruları da devam ediyor.

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1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM’den anında alın! e-Devlet üzerinden...

Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler...

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1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM’den anında alın! e-Devlet üzerinden...

Ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor.

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1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM’den anında alın! e-Devlet üzerinden...

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.