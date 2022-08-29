1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM’den anında alın! e-Devlet üzerinden...

Kırtasiye yardım ödemesi ne zaman verilecek? Kırtasiye yardım başvurusu nereden nasıl yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala veliler ve öğrenciler kırtasiye alışverişlerini yapmaya başladı. Bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen kırtasiye yardımı için detaylar belli oldu. Peki, kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?