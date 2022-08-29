29 Ağustos 2022, Pazartesi
1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...
Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz dönemde veliler kırtasiye alışverişlerini yapmaya başladı. Kalem, defter ve silgi başta olmak üzere alınacak kırtasiye ürünleri bulunuyor. Aile vs Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.300 TL kırtasiye yardımı yapılıyor. Yardım ödemesi yılda bir kez ödeniyor. Peki, kırtasiye yardım başvuru nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.08.2022 17:03
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