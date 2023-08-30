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Haberler Galeri 13 gün kala 81 il için duyuru geldi! MEB son dakika açıkladı! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

13 gün kala 81 il için duyuru geldi! MEB son dakika açıkladı! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Milli Eğitim BakanI Yusuf Tekin, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasına kısa süre kala veli ve öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmeler son dakika ile duyuruldu. Böylelilikle yeni dönemde uygulanacak olan detaylarda belli oldu. İşte, okullarda yeni dönem uygulanacak bazı kurallar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 08:35
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13 gün kala 81 il için duyuru geldi! MEB son dakika açıkladı! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Okulların açılmasına kısa süre kala veli ve öğrencileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama sonrasında gelişmenin detaylar belli oldu. Karar kapsamında okullarda uygulanacak detaylar da paylaşılmış oldu. 81 ilde geçerli olacak uygulamanın detayları özellikle öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte MEB açıklamasının detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 gün kala 81 il için duyuru geldi! MEB son dakika açıkladı! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Millî Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve kurumlardaki eksiklikleri giderip eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz girebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek mesai kavramı olmadan gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

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13 gün kala 81 il için duyuru geldi! MEB son dakika açıkladı! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Tekin şunları söyledi: Çok çalışmak belki her şeyi çözmeyebilir ama çok çalışmak bir arzuyu, bir isteği ortaya koyar: "Biz zamanımızdan, emeğimizden fedakârlık ederek bir şeyler yapmak istiyoruz." arzusunu ortaya koyuyor. Yorulmayı, yorgun hissetmeyi bilmeyeceğiz. Amatör bir ruhla profesyonelce hareket edeceğiz.

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13 gün kala 81 il için duyuru geldi! MEB son dakika açıkladı! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Tüm yöneticilerden mütevazı, alçak gönüllü olmalarını isteyen Bakan Tekin, oturduğu koltuktan güç alan değil; koltuğuna itibar katan birer yönetici olmaları gerektiğini söyledi.

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13 gün kala 81 il için duyuru geldi! MEB son dakika açıkladı! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Tekin, yöneticilerden öğretmen ve veli olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına karşı iletişime açık ve ulaşılabilir olmalarını istedi.