30 Ağustos 2023, Çarşamba
13 gün kala 81 il için duyuru geldi! MEB son dakika açıkladı! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
Milli Eğitim BakanI Yusuf Tekin, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasına kısa süre kala veli ve öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmeler son dakika ile duyuruldu. Böylelilikle yeni dönemde uygulanacak olan detaylarda belli oldu. İşte, okullarda yeni dönem uygulanacak bazı kurallar...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 08:35
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