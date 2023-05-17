13 banka emeklilere ödemeleri güncelledi! 7.500 TL'lik zam 20.000 bin TL'yi netleştirdi! SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açıldı!
Emekli promosyonları güncellendi. 13 banka SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açtı. 10.000 TL'ye ulaşan promosyon ödemeleri yüzleri güldürdü. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka tutarlar...
Giriş Tarihi: 17.05.2023
22:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
22:24
Mayıs ayının gelişiyle birlikte emekli promosyon ücretleri güncellendi. En düşük emekli maaşında yapılan düzenleme ile birlikte banka promosyonları 10.000 TL'ye ulaştı. Buna göre 10.000 TL emekli maaşı alan biri 10.000 TL'lik promosyon ödemesi ile birlikte 20.000 TL'yi cebe atacak. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapan EYT'liler maaşlarına kavuşuyor.
Başvuran 1.7 milyon kişiden yaklaşık 1 milyonunun aylığı bağlanırken, kalanların işlemleri de bu ay tamamlanacak.
Emekli aylığı bağlanan EYT'liler fark, peşin aylık ve ikramiye gibi ödemelerin yanı sıra promosyonunu da alacak.
NASIL ALINACAK?
Bankaların da promosyon kampanyaları sürüyor. Emeklilerin, dul ve yetimlerin alabildiği promosyonda ödemeler bankaya ve maaşa göre değişiyor.