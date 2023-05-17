13 banka emeklilere ödemeleri güncelledi! 7.500 TL'lik zam 20.000 bin TL'yi netleştirdi! SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açıldı!

Mayıs ayının gelişiyle birlikte emekli promosyon ücretleri güncellendi. En düşük emekli maaşında yapılan düzenleme ile birlikte banka promosyonları 10.000 TL'ye ulaştı. Buna göre 10.000 TL emekli maaşı alan biri 10.000 TL'lik promosyon ödemesi ile birlikte 20.000 TL'yi cebe atacak. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?