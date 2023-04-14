%12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak maaş zammını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında maaş hesaplamaları güncelleniyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon oranları açıklandı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak açıklandı. Hal böyle olunca, "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye maaş zammı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelen son veriler ışığında maaş hesaplamaları güncellendi. İşte emekli Temmuz maaşı için son gelişmeler!