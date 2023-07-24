120 maddelik teklif netleşiyor! Emekli ve memura ek iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Emekli ve memura yeni ek iyileştirme müjdesi son dakika açıklandı! Yaklaşık milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için tarih verildi. 6 aylık dilimlerde uygulanacak yeni toplu sözleşme zammı belli olacak. 120 maddelik teklif listesiyle masaya oturacak olan Memur, Sen'in taleplerinin ipuçları ise gelmeye başladı. Peki, toplu sözleşme kimleri kapsayacak? İşte, detaylar...