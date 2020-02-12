12 Şubat 2020, Çarşamba
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12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Şubat evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Evde bakım maaşları yapılan son zamlarla birlikte 1.460 liraya yükseltilmişti. Evde bakım maaşları, evlerinde yardıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişileri olan hanelere verilmektedir. İşte, 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Giriş Tarihi: 12.02.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:19
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12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Yapılan son zamlarla birlikte evde bakım aylıklarında artış yaşanmıştı. E-Devlet kapısından görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabilir. Peki, 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller nelerdir? Evde bakım maaşları yattı mı? İşte yanıtı!

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12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! (12 ŞUBAT)

Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılıyor. Şu ana kadar 3 ilde evde bakım maaşları vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

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12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

1- Tokat

2- Amasya

3- Aksaray

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12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engeli olan vatandaşların aylığı 509 TL seviyesinden 536 TL seviyesine, yüzde 70 üstü engeli olan vatandaşların da maaşları 763 TL seviyesinden 804 TL seviyesine çıkacak.

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12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

2020 yılında evde bakım desteği alan vatandaşların bu maaşlarına da zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.