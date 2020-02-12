12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Şubat evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Evde bakım maaşları yapılan son zamlarla birlikte 1.460 liraya yükseltilmişti. Evde bakım maaşları, evlerinde yardıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişileri olan hanelere verilmektedir. İşte, 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…