12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet'ten başvuruluyor: Aile destek...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailere sosyal yardım ödemeleri sürüyor. 2023 yılı Ocak ayında emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrasında birçok kalemde sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağı müjdesini verdi. Şartları yerine getiren vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirerek sosyal yardım ödemelerinden yararlanabiliyor. İşte, aile sosyal yardım ödemeleri için son detaylar!