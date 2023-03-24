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Haberler Galeri 12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet'ten başvuruluyor: Aile destek...

12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet'ten başvuruluyor: Aile destek...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailere sosyal yardım ödemeleri sürüyor. 2023 yılı Ocak ayında emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrasında birçok kalemde sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağı müjdesini verdi. Şartları yerine getiren vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirerek sosyal yardım ödemelerinden yararlanabiliyor. İşte, aile sosyal yardım ödemeleri için son detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:54
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12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet’ten başvuruluyor: Aile destek...

Sosyal yardım ödemeleri düzenli olarak hesaplara yatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelere Ocak 2023 itibariyle zam geldi. Dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla ödenen sosyal yardımların güncel miktarları merak ediliyor. Diğer yandan Bakan Derya Yanık, ödemelerin güncel zamlı şekilde hesaplara yatacağının müjdesini verdi. İşte, aile destek ödemesi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet’ten başvuruluyor: Aile destek...

15 BİN TL ÖDEME YAPILIYOR!

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Türkiye Aile Destek Paketi' ile 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere aylık yardım ödemesi yapılmaktadır.

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12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet’ten başvuruluyor: Aile destek...

Hane başına yapılan bu ödemeler kapsamında aileden bir kişinin başvuru yapması yeterli olacak. Bu yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvuru yapabileceği belirtildi.

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12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet’ten başvuruluyor: Aile destek...

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra 'Aile Yardımı' yazarak başvuru ekranına ulaşabilecekleri belirtildi.

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12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet’ten başvuruluyor: Aile destek...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuru yapmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik kartı ile birlikte başvuru yapabilecekleri de bildirildi.