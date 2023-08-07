12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! 2 hafta içinde hesaba yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

"Aile Destek ödemesi zamlı mı yatacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Şimdi ise vatandaşlar, Ağustos ayı ödeme tarihlerini araştırıyor. İşte, zamlı Aile Destek ödemeleri hakkında detaylar...