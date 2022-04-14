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Haberler Galeri 📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...

📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destekler tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk çekenlere uzun bir süredir pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor ve 3.fazda başvurular, ödemeler devam ediyor. 1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz, başvuru yapanlara her ay ödeniyor. Tabii ki bunun için belirlenen şartları taşımak gerekiyor, peki kimler pandemi sosyal destek yardımından faydalanamıyor? Şimdiye kadar 6.6 milyar lirayı aşan yardım yapıldı ve pandemi destek yardımına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 15:38
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📢1.100 TL’yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında devletin verdiği destekler yer alıyor ve ihtiyaç sahiplerine nefes aldıracak olan pandemi sosyal destek yardımı 1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz. Başvuru yapanlara her ay ödeniyor ve şimdiye kadar 6.6 milyar liralık yardım yapıldığı açıklandı. 6.6 milyar liralık yardım yapıldı. Pandemi sosyal destek başvuruları 3. fazda devam ediyor ve şartları taşıyanlar nereden, nasıl başvuru yapıldığını, kimlerin yararlanamayacağı merak konusu oluyor. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📢1.100 TL’yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...

Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Mart ayında 8.5 milyon lira tutarında ödeme yaptık' dedi.

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📢1.100 TL’yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faz-3 destek başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvurular kimlik numarasına göre oluyor.

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📢1.100 TL’yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...

Kimlik numarasının son hanesi 0 olan pazartesi, 2 olan salı, 4 olan çarşamba, 6 olan perşembe, 8 olan ise cuma günü başvurabiliyor.

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📢1.100 TL’yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...

Cumartesi ve pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor.