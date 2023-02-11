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Haberler Galeri 11 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ! Şubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı?

11 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ! Şubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı?

11 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi, arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı her ay il il kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Yeni yılda maaşlara yapılan zammın ardından söz konusu maaşlara da zam geldi. Ödemelerden faydalanan vatandaşların gözü evde bakım maaşı yatan illeri sorgulama ekranına çevrilmiş durumda. İşte, Şubat ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 12:14
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11 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ! Şubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı?

"11 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı yatan iller listesi yeni yıla girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Asgari ücret ve emekli memur maaşlarına yapılan zammın ardından söz konusu ödemelere de zam geldi. Peki, ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ! Şubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı?

GÜNCEL EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye de çıkmış oldu. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 900 TL'ye yükseldi.

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11 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ! Şubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı?

ZAMLI ÖDEME TUTARI

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım desteği (maaşı) 2023 yılındaki yeni tutarı 4.337 TL oldu.

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11 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ! Şubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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11 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI yatan İLLER LİSTESİ! Şubat ayı ZAMLI evde bakım maaşı YATTI mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.