11 bankada resmen hafta sonu depremi! Mayıs 2024 için Ziraat Bankası, İNG, TEB, Finansbank ve 6 banka az önce açıkladı

İhtiyaç kredileri, ani mali ihtiyaçları karşılamak için bireyler tarafından sıklıkla tercih edilen finansal araçlardır. Hızlı çözüm sunmaları ve genellikle belirli bir amaca yönelik olmaları, bu kredileri cazip hale getirir. Ancak, ihtiyaç kredisi kullanırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri de faiz oranlarıdır. Bankalar, piyasa koşullarına ve kendi risk politikalarına göre ihtiyaç kredisi faiz oranlarını belirler ve bu oranlar zamanla değişebilir. Mayıs 2024 itibarıyla, Türkiye'deki birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler bankadan bankaya ve kredinin vadesine göre değişiklik göstermektedir.